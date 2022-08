Fumo do incêndio na Serra da Estrela chega a Madrid

O Centro de Emergência 112 da Comunidade de Madrid recebeu, na manhã de terça-feira, 360 chamadas de cidadãos de diferentes partes da região, alertados pelo cheiro de fogo e por uma presença ativa de fumo.

De acordo com o jornal El Mundo, a maioria das chamadas foi recebida entre as 9h00 e as 15h00, “provenientes de toda a região”, adiantou ao periódico fonte das Emergências de Espanha.

Sem entrar em grandes detalhes, o jornal esclarece que “o cheiro veio de um incêndio em Portugal, a quase 350 quilómetros, em linha reta para Madrid, que devido à direção e força do vento na terça-feira atravessou metade da Península Ibérica”.

Javier Chivite, porta-voz do serviço de Emergências 112 de Madrid, confirmou, através de uma gravação áudio enviada à imprensa que, no momento das chamadas, não estava “nenhum incêndio ativo na Comunidade de Madrid".

"É um incêndio em Portugal que, devido à direção e força do vento, atravessou metade da Península Ibérica e as suas consequências são sentidas na Comunidade de Madrid", acrescentou o responsável.

Além do incêndio da Serra da Estrela, para este cenário contribuiu também o fogo que começou ontem na aldeia de Lajeosa da Raia, concelho do Sabugal, muito perto de Casillas de Flores, Salamanca.

O cheiro e o fumo podem ser sentidos com maior intensidade no sul de Castela e Leão e norte da Extremadura espanhola.