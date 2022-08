Explosão na capital da Arménia faz sete mortos e dezenas de feridos

Equipas de resgate recuperaram sete corpos de um armazém de fogo-de-artifício que explodiu na capital da Arménia, adiantou esta segunda-feira o ministro das Emergências, Armen Pambukhchyan. Pelo menos 22 pessoas continuam desaparecidas, informou.

O armazém explodiu no passado domingo num movimentado centro comercial de Yerevan, com partes do prédio a colapsar. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

Num vídeo partilhado pelo ministro das Emergências vê-se uma pilha de escombros e metal dobrado a fumegar. O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, já visitou o local do incidente, adiantou Pambukhchyan.

Ainda não é claro o que causou a explosão, embora as autoridades tenham já excluído a hipótese de terrorismo.

"Olhando para as imagens no momento da explosão, torna-se óbvio que não podemos falar de um ato terrorista, porque em primeiro lugar vemos fogo, o fumo sobe e depois dá-se a explosão", adiantou o mesmo governante citado pela agência de notícias Armenpress.