Brasil inicia campanha rumo às presidenciais

A partir desta terça-feira, os candidatos às eleições presidenciais brasileiras passam, oficialmente, a poder apelar ao voto e a fazer propaganda eleitoral, inclusive na internet.

Além do próximo presidente brasileiro, no escrutínio serão também eleitos governadores de estado e parlamentares regionais e federais.

Candidato à reeleição e em segundo lugar nas sondagens sobre a intenção de voto com apoio de mais de 30% dos eleitores, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, lançará a sua campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no mesmo local onde sofreu um atentado à faca em 2018, em que quase perdeu a vida.

Um vídeo com declarações de Bolsonaro divulgado pelo deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler informa que o Presidente brasileiro estará em Juiz de Fora, ao final da manhã.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as sondagens com pouco mais de 40% das intenções de voto, tinha previsto começar oficialmente a sua campanha à Presidência do Brasil numa visita a uma fábrica em São Bernardo do Campo mas, segundo nota do Partido dos Trabalhadores citada pelos 'media' locais, o evento foi cancelado por razões de segurança.

As eleições presidenciais brasileiras estão marcadas para 02 de outubro.