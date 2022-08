Salman Rushdie está sem ventilador e consegue falar

O escritor birtânico, Salman Rushdie, já não está a ser auxiliado por um ventilatos.

Os médicos dizem que Salman Rushdie já consegue respirar de forma autónoma. Informação revelada por Michael Hill, presidente de Chautauqua Institution.

O presidente do centro cultural no estado de Nova Iorque, onde Rushdie foi esfaqueado na sexta-feira, escreve no Twitter que “Salman Rushdie está sem ventilador e a falar!"