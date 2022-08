Monolugar de GP2 volta a passear em autoestrada na República Checa

Um monolugar de corridas foi avistado este sábado numa autoestrada na República Checa, nos arredores de Praga, repetindo uma situação ocorrida há três anos no mesmo local.

O carro, um GP2 com design semelhante a um Ferrari da Fórmula 1, pintado de vermelho e com logotipos da “scuderia”, foi filmado a percorrer a D4, entre as cidades checas de Příbram e Dobříš. As autoridades checas procuram agora identificar o condutor, que viola leis de trânsito checas que não permitem monolugares desportivos deste tipo nas estradas.