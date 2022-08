Josep Borrell condena o ataque a Salman Rushdie

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros escreveu no Twitter que deseja uma rápida recuperação ao escritor.

Rushdie, com respiração assistida e ferimentos muito graves, permanece no hospital da Pensilvânia para onde foi transportado após a agressão que sofreu, na sexta-feira, pouco antes de dar uma palestra numa instituição de ensino do estado de Nova Iorque.