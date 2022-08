Ataque contra peregrinos faz vários feridos em Jerusalém

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, em Jerusalém, num ataque contra um autocarro com peregrinos.

Um homem disparou contra a viatura, perto do Muro das Lamentações, na Cidade Velha, quando os peregrinos regressavam das orações.

De acordo com as autoridades israelitas, duas pessoas, incluindo uma mulher grávida, estão em estado crítico.

O atirador colocou-se em fuga após os disparados, nas entregou-se mais à tarde às autoridades, adianta a BBC.

O autocarro foi alvejado perto to túmulo do Rei David e um carro foi atingido nas imediações do Muro das Lamentações.

O motorista escapou ao ataque e contou aos jornalistas que o autocarro estava cheio de peregrinos.

O Muro das Lamentações é um dos locais sagrados do judaísmo, visitado por milhares de pessoas todos os anos.