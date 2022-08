Oficial. FBI apreendeu documentos "top secret" na casa de Trump

A informação consta do mandado de busca assinado por um juiz, e que também recebeu autorização do Departamento de Justiça.

As buscas desta semana em Mar-a-Lago foram as primeiras a um ex-Presidente norte-americano no âmbito de um inquérito criminal.

A lista de documentos foi divulgada na sexta-feira, depois de um juiz ter autorizado a divulgação do mandado, um documento com sete páginas a autorizar as buscas do FBI.

Mais de 20 caixas foram levadas pelos agentes federais, na segunda-feira, da casa de Donald Trump.

O ex-Presidente tinha em Mar-a-Lago quatro conjuntos de arquivos altamente secretos, bem como três conjuntos de "documentos secretos" e três conjuntos de material "confidencial".

Um ficheiro com fotografias, uma nota manuscrita, informação sobre o Presidente francês e uma carta de perdão ao aliado Roger Stone foram outros dos documentos encontrados pelo FBI.

O jornal "The Washington Post" adiantou, na sexta-feira, que o FBI estava à procura de documentos confidenciais referentes a arsenal nuclear na posse de Donald Trump.