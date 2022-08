Espanha. Um morto e 17 feridos no Festival Medusa

Pelo menos uma pessoa morreu e 17 feridos num acidente registado na última madrugada no Festival Medusa de Cullera, em Valência, Espanha.

As vítimas foram atingidas por várias estruturas do festival que colapsaram devido a fortes rajadas de vento.

Uma pessoa com 28 anos morreu, três sofreram ferimentos mais graves e 14 ferimentos ligeiros, mas este número pode ser maior, avança o jornal El Mundo.

A organização, que esperava 320 mil pessoas até domingo, suspendeu temporariamente o Festival Medusa de Cullera, de música eletrónica.

"Desolados e consternados" pela tragédia que provocou um morto e pelo menos 17 feridos, é este o sentimento dos organizadores.

Os responsáveis pelo festival falam num "fenómeno meteorológico de características devastadoras".

"Pelas 4h00 da madrugada, um inesperado e violento vendaval atingiu várias zonas do festival obrigando a direção a tomar a decisão imediata de retirar as pessoas da zona de concertos para garantir a segurança do público, trabalhadores e artistas do Festival Medusa", refere a organização em comunicado.