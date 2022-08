Eleições em Angola. Jovens estreantes pedem "voto consciente"

Jovens angolanos que vão votar pela primeira vez nas eleições de 24 de agosto divergem em relação à transparência do sufrágio, enaltecem a campanha eleitoral e pedem aos mais velhos que votem "com certeza e sem dúvida".

Com as ruas de Luanda, capital angolana, já engalanadas com as cores das oito forças políticas concorrentes às quinto eleições do país, jovens contactados pela Lusa, que exercem pela primeira vez o direito de voto, dizem estar preparados.

"Espero umas eleições boas e corretas, as eleições anteriores tiveram muitos tumultos e esperamos que nestas eleições as pessoas votem no mesmo dia, e não mais o que aconteceu nas eleições passadas", disse hoje à Lusa Damião Capoco, de 21 anos.

Desempregado e circulando pela marginal de Luanda a procura de emprego, o jovem diz ter noção da importância do seu voto: "É que vou dar uma ajuda ao país, vou mostrar o lado mais certo que o país tem que seguir".

As forças políticas concorrentes às eleições - sete partidos e uma coligação - estão em campanha eleitoral pelo país, procurando mobilizar os eleitores, enquanto Damião Capoco se mostra cético quanto à transparência do processo eleitoral.

"Não acho (que as eleições serão justas e transparentes), porque o partido no poder, MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), está sempre a sabotar", afirmou.

O jovem criticou o reduzido tempo de antena dos partidos políticos nos meios de comunicação social, particularizando a TV Zimbo, televisão privada que passou para as mãos do Estado angolano, por emitir um congresso da UNITA, maior partido na oposição, com "inúmeras falhas".

"Isso para mim é muito preocupante, porque isso afeta todos nós porque vemos um partido que é mau e vemos um bom, quando uma cadeia televisiva tem de jogar no que é certo", apontou.

Eduardo Rafael, 18 anos, vai também votar pela primeira vez no dia 24 deste mês. Sabe da importância do seu voto para a vida sociopolítica do país e acredita na justeza e transparência das eleições.