​Atacante de Salman Rushdie elogiado pela imprensa conservadora do Irão

O principal diário ultraconservador do Irão, Kayhan, felicitou este sábado o homem que esfaqueou, nos Estados Unidos, o escritor Salman Rushdie, autor do romance "Os Versículos Satânicos", que lhe valeu uma sentença de morte decretada há mais de 30 anos pelo ayatollah Khomeini.



O ataque contra o escritor britânico aconteceu na sexta-feira, no palco do Chautauqua Institution, um centro cultural situado no estado de Nova Iorque, onde Rushdie se preparava para discursar.

"Bravo a este homem corajoso e consciente do seu dever que atacou o apóstata e vicioso Salman Rushdie", escreveu o jornal, cujo diretor é nomeado pelo líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

"Beijemos a mão daquele que rasgou o pescoço do inimigo de Deus com uma faca", acrescenta.

Salman Rushdie foi atacado no pescoço e abdómen quando se encontrava no palco do Chautauqua Institution. Segundo o seu agente, o escritor foi colocado em suporte de vida e poderá vir a perder um olho.

As autoridades iranianas ainda não comentaram oficialmente a tentativa de assassinato do intelectual de 75 anos.