Unicef cria aplicação móvel para crianças ucranianas em idade pré-escolar

A Unicef lançou uma nova aplicação móvel para crianças ucranianas em idade pré-escolar.

A nova ferramenta oferece jogos interativos destinados a desenvolver habilidades como lógica e criatividade e integra um projeto maior, que visa ajudar os pais a envolver seus filhos em atividades educacionais e de desenvolvimento, mantendo assim a educação acessível e proporcionando às crianças uma sensação de normalidade durante a guerra.

“Cerca de dois terços das crianças estão deslocadas na Ucrânia ou em países vizinhos. Isso significa que, além do trauma e do sofrimento relacionados com a guerra, as crianças têm acesso limitado à educação pré-escolar e às oportunidades de aprendizagem precoce e podem perder a base essencial para o aprendizado ao longo da vida”, refere a Unicef, citada pela agência SIR.

De acordo com a instituição, a aplicação “Нумо розвивальні ігри” (Numo Developing Games) “oferece uma oportunidade única de aprendizagem e brincadeiras contínuas e é um excelente exemplo de colaboração e inovação entre países para alcançar as crianças com experiências alegres e lúdicas”.

A aplicação também contém exercícios de desenho e histórias para crianças de até seis anos. Os conteúdos estão divididos em três categorias: até 3 anos, 3-4 anos, 4-5 anos, 5-6 anos.

O objetivo da nova ferramenta é ajudar as crianças a aprenderem de forma independente, a usarem o seu tempo livre de forma eficaz, a envolverem-se em atividades cognitivas, a desenvolverem habilidades-chave e a distraírem-se da guerra.

Criada pela Unicef Ucrânia, em conjunto com a Unicef Montenegro, em colaboração com o Ministério da Educação de Montenegro e a empresa SoftServe, a aplicação está disponível para ser usada “offline”, após a instalação em dispositivo móvel e o preenchimento de um pequeno formulário de registo.