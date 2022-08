Trump diz que buscas decorreram sem aviso e incluíram armários de Melania

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a criticar a busca feita pelo FBI à sua mansão, referindo que esta decorreu "sem aviso prévio" e serviu também para inspecionar os armários da antiga primeira-dama Melania.

O magnata republicano garantiu, numa publicação através da sua rede social, Truth Social, que os seus advogados e representantes estavam em "total cooperação" e que tinha sido estabelecido um relacionamento "muito bom", antes das buscas.

"Tudo corria bem, melhor do que com a maioria dos presidentes precedentes e, depois, de repente e sem aviso, Mar-a-Lago foi alvo de buscas, por um número muito grande de agentes", sublinhou.

"O governo poderia ter o que queria, se o tivéssemos", atirou o ex-presidente, que criticou a atuação dos agentes por também revistarem os armários da sua mulher, vasculhando as roupas e itens pessoais desta e deixando-os "relativamente revirados".

A publicação de Trump surgiu depois de o líder do Departamento de Justiça, Merrick Garland, ter dado uma conferência de imprensa para confirmar que autorizou as buscas à mansão de Trump e que pediu a um tribunal da Florida para que tornasse público quer o mandato, quer o inventário do FBI.

Durante uma conferência de imprensa excecional, Garland não revelou nada sobre as razões e os resultados da busca, mas adiantou que tinha sido autorizada por um juiz federal.