Itália. Homem soterrado em túnel escavado para roubar banco

A polícia está a investigar o colapso de uma rua em Roma, próxima do Vaticano, ocorrido na quinta-feira. Um homem ficou soterrado no que aparenta ser um túnel com seis metros de profundidade e teve de ser resgatado.

Segundo avança a imprensa local, um homem de 57 anos ficou preso num túnel que terá sido escavado para assaltar um de dois bancos próximos. Foram os próprios assaltantes que soaram o alarme, ligando para o 112 a pedir ajuda.

O homem só seria resgatado ao final de nove horas, depois de muitos esforços dos bombeiros, que tiveram de escavar um segundo túnel para chegar à vítima. Outros quatro homens conseguiram salvar-se sozinhos. Tentaram fugir do local, mas foram apanhados pela polícia. Todos têm registo criminal, onde se incluem episódios de roubo, adianta a imprensa italiana.

Segundo avança o jornal Corriere Della Sera, o grupo terá usado uma loja desocupada próxima à agência bancária para cometer o delito. Os homens cavaram um túnel com seis metros de profundidade na rua Innocenzo XI, em Roma. Depois do túnel desabar, viram-se obrigados a pedir ajuda.

As autoridades acreditam que o grupo estaria a tentar aproveitar o facto de a cidade estar "deserta", graças a um feriado, para avançar com as operações sem levantar suspeitas. Foram traídos pelo solo, que cedeu.

O alegado assaltante foi levado para o hospital em estado grave.

[notícia atualizada às 10h57 de sexta-feira, 12 de agosto de 2022]