Itália. Grupo de ladrões fica preso em túnel que construiu para assaltar um banco

Um grupo de assaltantes começou a escavar um túnel na quarta-feira, em Roma, a partir de uma loja vazia em direção a um banco. O objetivo era entrar no cofre do banco a partir do túnel, mas a operação fracassou quando o túnel se desmoronou por razões que ainda estão a ser averiguadas.



O pedido de socorro aos bombeiros foi dado precisamente pelos que escavaram o túnel na Via Innocenzo XI. "Socorro, estamos presos", foi o alarme lançado pelo grupo de suspeitos de roubo.

As autoridades começaram de imediato a operação de resgate e consequente investigação para apurar o porquê de haver um túnel de quase 8 metros de profundidade no meio de Roma.

Uma parte do teto do túnel, aberto a quase oito metros de profundidade, desabou sobre os assaltantes, bloqueando-os numa ravina de apenas alguns metros de largura e deixando-os sob risco de asfixia.

A polícia deteve de imediato duas pessoas no local, enquanto um outro homem, de 50 anos, permaneceu no subsolo durante nove horas. Foi assistido com oxigénio e alimentado por fluídos.

O suspeito está agora internado em estado grave na conhecida clínica Gemelli.