FBI foi à casa de Donald Trump à procura de documentos classificados sobre armas nucleares

A rapidez com que o mandado de busca à mansão de Mar-a-Lago foi aprovado pelo procurador-geral de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, poderá estar relacionada com questões de segurança nacional. O The Washington Post adianta que o FBI estava à procura de documentos confidenciais referentes a arsenal nuclear na posse de Donald Trump.

São várias as fontes que, sob anonimato, disseram ao The Washington Post que as buscas conduzidas pelo FBI à mansão de Mar-a-Lago na segunda-feira foram motivadas pela suspeita de que o ex-presidente dos EUA tinha na sua posse documentos relacionados com armas nucleares, não sabendo se estas fazem parte do arsenal norte-americano ou de outro país.

O procurador-geral de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse esta quinta-feira que "aprovou pessoalmente" as buscas na mansão de Donald Trump e condenou os "ataques infundados" contra o FBI após esta ação sem precedentes contra um ex-presidente norte-americano.

Garland, que chefia o Departamento de Justiça, não explicou o motivo da operação, mas enfatizou que existe um "caso provável" e que pediu a um tribunal que tornasse públicos os documentos do caso, dado o seu "claro e poderoso interesse público".