Zelenskiy diz que a guerra deve acabar com “a libertação da Crimeia”

Volodymyr Zelenskiy, o Presidente da Ucrânia, dedicou a sua mensagem noturna, difundida habitualmente em vídeo, à península da Crimeia garantido que aquele território é ucraniano.

“A guerra contra a Ucrânia e contra a Europa começou na Crimeia vai acabar na Crimeia, na libertação desta região embora não seja possível estimar quando é que isso vai acontecer”, afirmou.

Na mesma comunicação, Zelenskiy garante que jamais desistirá da Crimeia.

“Não vamos esquecer que a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia quando ocupou a Crimeia. A Rússia tomou a nossa península que sempre foi um dos melhores sítios de toda a Europa, num dos locais mais perigosos do continente”, alegou.

As declarações do Presidente ucraniano surgiram horas depois de uma série de explosões terem eclodido numa base aérea russa, na Crimeia, provocando a morte a uma pessoa.

Moscovo alegou que as explosões tinham sido causadas pela detonação de munições e não por um ataque ucraniano.

De forma oficial, Kiev não veio reivindicar qualquer ataque, apesar de o jornal The New York Times ter citado, sob anonimato, oficiais ucranianos a admitirem responsabilidades no incidente.

A região da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, após um referendo que a comunidade internacional considerou ilegítimo.