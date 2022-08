Investigação à Organização Trump. Ex-Presidente vai ser ouvido pelo Ministério Público

O ex-Presidente dos EUA, Donald J. Trump, vai prestar depoimentos sob juramento no gabinete da procuradoria geral de Nova Iorque esta quarta-feira, num passo importante na já longa investigação civil às suas práticas empresariais e às suspeitas de fraude e corrupção.

A audiência à porta fechada poderá marcar uma reviravolta no processo; depois de meses a lutar para evitar ser questionado pelas autoridades judiciais, o que o ex-chefe de Estado disser poderá alterar o resultado da investigação aos seus negócios e à Organização Trump.

Donald Trump será ouvido dias depois de o FBI ter feito buscas no campo de golfe do empresário em New Jersey, no âmbito de uma investigação a material sensível que o ex-Presidente terá retirado da Casa Branca após perder as eleições para Joe Biden em 2020.

Trump continua a declarar-se inocente de todas as acusações, acusando as autoridades de um "ataque" que "só deveria ter lugar em países desfeitos de terceiro mundo" e exigindo que a atual procuradora de Nova Iorque, Letitia James, seja investigada pelo que diz ser uma "caça às bruxas" contra a sua pessoa.