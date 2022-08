Homem armado com faca abatido no aeroporto Charles de Gaulle em Paris

"Numa demonstração de sangue frio, a polícia neutralizou esta manhã um indivíduo ameaçador que estava na posse de uma faca no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle", informou o departamento da polícia na sua conta oficial de Twitter.

A informação foi adiantada por fontes da polícia e da segurança aeroportuária. O suspeito acabou por morrer na sequência do tiro único.

Um agente da polícia francesa abateu esta quarta-feira de manhã um homem armado com uma faca no aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris.

Uma fonte do aeroporto disse que o incidente teve lugar no terminal 2F pelas 8h20 da manhã locais (7h20 em Lisboa), quando "um homem em situação de sem-abrigo começou a aborrecer os agentes de segurança, levando a polícia fronteiriça a ser chamada para o retirar do local".

Inicialmente, o homem abandonou o terminal vociferando insultos, mas rapidamente regressou ao local ameaçando pessoas com uma faca, o que levou um dos agentes da polícia a abrir fogo, adianta a mesma fonte.

Um fotógrafo da AFP que testemunhou os acontecimentos descreve ter visto "uma grande pessoa de cor brandindo uma faca diante da polícia".

"Mandaram-no parar mas ele continuou a avançar na direção [dos agentes da polícia] e um agente disparou um único tiro", adianta o fotógrafo.

O suspeito foi imediatamente retirado do local numa maca.