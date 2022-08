“Corpos estranhos” levam "ASAE espanhola" a retirar vários gelados do mercado

A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (Aesan) anunciou esta quarta-feira a decisão de retirar diversas “referências de gelados” das cadeias de supermercados Aldi, Lidl e Mercadona, devido à presença de “corpos estranhos”.

Segundo noticia o “elEconomista”, a Aesan, que depende do Ministério do Consumo espanhol, recomenda a todos os que, porventura, tenham em casa os produtos em causa, devem “abster-se de os consumir, devolvendo-os ao local de compra”.

Na lista deste “alerta alimentar”, estão os seguintes produtos: “Gelatelli 7x75 Eclipse de Lidl, Espiral 7x75 de Hacendado, Chupy Fresh e Chupy Cola do Aldi”.

A informação da autoridade espanhola dá conta que os lotes e as validades dos gelados em causa, vão de “30/4/2024 a 20/7/2024 no caso dos produtos do Hacendado; de 31/4/2024 a 30/7/2024 nos produtos do Lidl e de 31/5/2024 a 31/7/2024 nos gelados do Aldi”.

A Aesan dá ainda conta que a informação já foi comunicada às autoridades competentes, das comunidades autónomas espanholas, através do Sistema de Coordenação de Intercâmbio Rápido de Informação, para que seja verificada a retirada dos canais de comunicação destes produtos contaminados.

Até ao momento, não se conhece qualquer reação por parte das cadeias de supermercados envolvidas.