México. Drone aquático vai ajudar no resgate de mineiros retidos em mina de carvão

As autoridades mexicanas vão tentar enviar um drone aquático para uma mina de carvão que se desmoronou e onde 10 mineiros estão retidos desde a semana passada.

Laura Velázquez, coordenadora nacional da Defesa Civil, disse que as imagens poderiam ajudar as equipas de resgate a decidir se enviariam mergulhadores sem os colocar em risco.

Velásquez também disse que 25 bombas estavam a trabalhar para remover a água dos poços inundados. A água que outrora tinha 111 pés (34 metros) de profundidade está agora entre 55 e 78 pés (17 e 26 metros).

A mina em Sabinas, Coahuila, a cerca de 70 milhas a sudoeste de Eagle Pass, Texas, desabou na quarta-feira passada com 15 mineiros no interior. Cinco conseguiram escapar com ferimentos. As autoridades dizem que os mineiros violaram um espaço vizinho cheio de água. Não houve qualquer contato com os 10 restantes.

As famílias dos mineiros estão desesperadas e alguns queixaram-se no domingo que o Presidente, Andrés Manuel López Obrador, lhes deu poucas informações quando visitou o local.

O Presidente disse que, como funcionário público, tem de estar disposto a “pagar sempre o imposto da humilhação”, mas que tem a consciência limpa porque as equipas de resgate chegaram ao local em duas horas e têm estado a trabalhar dia e noite para salvar os mineiros.

As procuradorias estaduais e federais abriram investigações para determinar os responsáveis pelo acidente. Estas pequenas minas são frequentemente o resultado de locais que obtêm concessões e depois contratam equipas de mineiros. Os peritos dizem que raramente têm os planos de segurança e o equipamento necessário para reduzir o risco de acidentes.

Em junho e julho de 2021, os desmoronamentos em duas minas de Coahuila provocaram nove mortes.

O pior acidente mineiro do México também ocorreu em Coahuila no dia 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão rasgou a mina de Pasta de Conchos enquanto 73 mineiros se encontravam no interior. Oito foram resgatados com ferimentos, incluindo queimaduras graves. Os restantes morreram e apenas dois corpos foram recuperados.