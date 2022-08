Buscas a Donald Trump. Republicanos reagem "furiosamente", Democratas lembram que "ninguém está acima da lei"

As buscas do FBI no resort de Donald Trump, na Flórida, desencadeou uma tempestade política nos Estados Unidos, que é vista, por vários analistas, como uma oportunidade para o ex-Presidente ensaiar um regresso à Casa Branca em 2024.

Segundo a CNN, estas buscas são algo de inédito, por terem como alvo um ex-Presidente dos EUA.

No passado, as investigações políticas que ameaçaram Trump serviram apenas para aumentar o apoio dos seus partidários.

As buscas levadas a cabo por investigadores federais, esta segunda-feira, sugerem que haverá motivos para acreditar que Trump possa ter cometido alguma ilegalidade, a julgar pelo facto de as diligências se terem concentrados nos escritórios e nos aposentos pessoais de Donald Trump na sua residência de Mar-a-Lago, para onde o ex-Presidente se mudou depois de ter saído da Casa Branca.

Em causa nesta investigação do Departamento de Justiça estão suspeitas de uso incorreto de documentos classificados que terão sido levados da Casa Branca para Mar-a-Lago.

O episódio ameaça incendiar os capítulos seguintes da história política de um país dividido, com cada vez mais apoiantes de Trump a aceitarem a segundo a qual as eleições de 2020 foram uma fraude.

A isto soma-se a ansiedade do ex-Presidente para se relançar na corrida de 2024 à Casa Branca.

Trump contestou as buscas do FBI, falando de “invasão sem aviso” e de “instrumentalização da justiça” por parte dos democratas para impedir a sua candidatura presidencial daqui a dois anos.

No entanto, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca, Joe Biden desconhecia as buscas em curso em Mar-a-Lago até elas serem noticiadas pela comunicação social.