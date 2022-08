​Ucrânia trava plano para assassinar ministro e chefe da secreta

A Ucrânia diz ter travado um plano para assassinar o ministro da Defesa e o responsável pelos serviços secretos militares.



Duas pessoas foram detidas por envolvimento no caso. São suspeitas de estarem ao serviço da Rússia.

Os serviços de segurança da Ucrânia acusam a secreta russa GRU de estar por detrás do plano.

O sucessor do KGB estaria a criar um grupo de sabotagem. Além do ministro da Defesa e do responsável pelos serviços secretos militares, outro alvo seria um conhecido ativista ucraniano.

As acusações da Ucrânia ainda não foram confirmadas por fontes independentes, nem comentadas pela Rússia.