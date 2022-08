Morreu Olivia Newton-John, a estrela de "Grease" que cantou "Physical"

Olivia Newton-John faleceu tranquilamente no seu rancho no estado norte-americano da Califórnia, acompanhada pela família e por amigos, adianta o marido John Easterling.

O filme marcou uma geração, com as suas coreografias e a banda sonora, com temas como "You're The One That I Want" ou "Summer Nigths".

A atriz fica na história do cinema pela sua interpretação no filme musical "Grease - Brilhantina", de 1978, em que contracenou com John Travolta.

Além de Grease, a carreira de Olivia no cinema fica marcada por filmes como “Funny Things Happen Down Under", “Toomorrow,” “Xanadu", “Two Of A Kind", “It’s My Party", “Sordid Lives", “Score: A Hockey Musical” e “A Few Best Men".

Olivia Newton-John nasceu em Cambridge, no Reino Unido, em 1948, e representou o seu país no Festival da Eurovisão da Canção, em 1974, alcançando o quarto lugar com o tema "Long Live Love".

Ao longo da sua carreira conquistou quatro Grammys e fez sucesso com canções como "Physical", "A Little More Love", "Magic" ou "Xanadu".