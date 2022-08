Morreu a atriz Olivia Newton-John

Morreu a atriz e cantora Olivia Newton-John, anunciou esta segunda-feira a família. Tinha 73 anos.

Olivia Newton-John faleceu tranquilamente no seu rancho no estado norte-americano da Califórnia, acompanhada pela família e por amigos, adianta o marido John Easterling.



A atriz fica na história do cinema pela sua interpretação no filme musical "Grease - Brilhantina", de 1978, em que contracenou com John Travolta.

A dupla Olivia Newton-John e John Travolta tomou as salas de cinema de assalto e "Grease - Brilhantina" foi um sucesso de bilheteira.

O filme marcou uma geração, com as suas coreografias e a banda sonora, com temas como "You're The One That I Want" ou "Summer Nigths".