Brasil. Polícia suspeito de matar Campeão mundial de jiu-jitsu entregou-se à polícia

Leandro Lo, campeão do mundo de Jiu-Jitsu, faleceu aos 33 anos, na madrugada de domingo, com um tiro na cabeça. O lutador foi baleado durante uma festa em São Paulo e o polícia suspeito de matar entregou-se à polícia.

O polícia militar ficou em prisão preventiva.

Henrique Otávio Oliveira Velozo, também praticante da arte marcial, envolveu-se numa discussão com Leandro Lo. Um amigo do atleta conta que, depois da discussão, o agressor “tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça”.

A vítima ainda foi transportada para o hospital, mas teve morte cerebral confirmada poucas horas depois.



O atleta contava no currículo com oito Mundiais, cinco Taças do Mundo e oito campeonatos pan-americanos.

O corpo do campeão mundial será velado e sepultado esta segunda-feira no Cemitério do Morumby, na Zona Sul de São Paulo, avança a TV Globo.