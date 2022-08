Tailândia. Incêndio em discoteca faz 14 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de quatro dezenas ficaram feridas num incêndio que deflagrou numa discoteca na província de Chonburi, no sudeste da Tailândia.

O alerta de fogo foi dado ao início da madrugada (quinta-feira à noite em Portugal) no distrito de Sattahip.

Segundo os bombeiros locais, foram necessárias mais de duas horas para controlar as chamas por causa de uma enorme quantidade de material inflamável que se encontrava no interior da discoteca Mountain B.

De resto, vídeos publicados online pelas próprias equipas de socorro e salvamento mostram as instalações envoltas em enormes chamas, com dezenas de pessoas a fugir do incêndio, cujas causas ainda não foram determinadas.

Segundo testemunhas, o fogo terá começado quando decorria uma atuação musical ao vivo neste espaço de diversão noturna, que fica a cerca de 150 quilómetros a sul de Banguecoque, numa localidade turística.

Apesar de ser um ponto turístico, as vítimas mortais, encontradas na maioria perto da entrada e das casas de banho, são de nacionalidade tailandesa.