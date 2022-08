Rússia acusa EUA de violações do princípio de soberania e apela a reação

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov apelou esta sexta-feira a uma reação ao que chamou de violações do princípio de soberania pelos Estados Unidos, numa reunião com o homólogo chinês, Wang Yi.

"Estou convencido que a nossa parceria estratégica é um dos pilares do movimento para o triunfo do direito internacional antes de mais, da Carta das Nações Unidas, que proclamou o princípio da igualdade de soberania dos Estados. Os Estados Unidos violam este princípio em todo o lado e isto exige uma reação", disse Lavrov citado pela agência de notícias Interfax.

O ministro russo acusou os EUA de tentarem "impor o seu domínio" em diferentes cantos do mundo, durante o encontro com Wang, que decorreu na capital do Camboja, Phnom Penh, à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Segundo Lavrov, os EUA decidiram "transformar a Ucrânia numa ameaça à Federação Russa e ignoraram durante anos a política racista do regime de Kiev, que destruiu tudo o que era russo".

"Fizeram o mesmo no caso da visita de Nancy Pelosi [líder da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano] a Taiwan, ignorando os seus próprios princípios proclamados publicamente, e de cujo apego tentaram convencer toda a gente", acrescentou o chefe da diplomacia russa.