Quatro pessoas gravemente feridas após queda de raio perto da Casa Branca

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas depois de terem sido atingidas por um raio nas imediações da Casa Branca, em Washington.

De acordo com Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Columbia, o incidente ocorreu no Lafayette Park, localizado diretamente do lado de fora do complexo da Casa Branca.

As quatro vítimas foram transportadas para vários hospitais, em estado crítico.

Uma parte do parque permaneceu encerrada na noite desta quinta-feira, com várias equipas de emergência no local.