Mais três navios com cereais saem esta sexta-feira

A Turquia anunciou para esta sexta-feira a saída de mais três navios com cereais dos portos ucranianos.

O anúncio, feito pelo ministro da Defesa turco, surgiu esta quinta-feira, horas depois de a primeira embarcação ter recebido autorização para seguir em direção ao Líbano, depois de inspecionada pelas autoridades turcas.

"Está previsto que três navios partirão esta sexta-feira da Ucrânia", disse o ministro da Defesa Hulusi Akar, citado pela agência de notícias estatal Anadolu, um dia depois que o primeiro navio passou por Istambul a caminho do Líbano, ao abrigo de um acordo apoiado pelas Nações Unidas que suspende o bloqueio da Rússia ao Mar Negro.

Ancara também revelou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, discutiu a implementação do acordo por telefone com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, sem revelar mais detalhes.



Estas são exportações autorizadas na sequência do acordo assinado em 22 de julho em Istambul pela Turquia, Rússia e Ucrânia, através de uma mediação de Ancara e sob a égide das Nações Unidas, para desbloquear os portos ucranianos e tranquilizar os mercados agrícolas.

A invasão russa da Ucrânia a 24 de Fevereiro levou a uma crise alimentar e energética mundial e as Nações Unidas alertaram para o risco de múltiplas fomes este ano.

A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por quase um terço das exportações mundiais de trigo. Mas as sanções ocidentais contra a Rússia e os combates ao longo da costa marítima do leste da Ucrânia impediram os navios com trigo de saírem em segurança dos portos.