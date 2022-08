Dez mineiros permanecem presos na mina de carvão no México

Equipas de emergência prosseguem os trabalhos para tentar libertar os 10 trabalhadores que continuam bloqueados após um desabamento dentro de uma mina de carvão no nordeste do México, enquanto outros cinco já foram resgatados.

Ficaram presos na quarta-feira quando procediam a escavações que provocaram o colapso de um muro de túneis, provocando inundações em três poços.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, deu a notícia do colapso da mina no Twitter e disse que nove homens ficaram presos no subsolo. Esse número foi posteriormente revisto para 10.

“Espero que os encontremos seguros”, escreveu em espanhol.