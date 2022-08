Covid-19. Um em cada oito infetados mantém algum sintoma a longo prazo

Uma em cada oito pessoas infetadas pelo coronavírus responsável pela Covid-19 mantém um dos sintomas característicos da doença a longo prazo, mostra um amplo estudo publicado esta sexta-feira

Estes sintomas incluem "dor abdominal, dificuldades e dor ao respirar, dor muscular, perda de sabor ou cheiro, formigueiros, desconforto na garganta, ondas de calor ou frio, peso dos braços ou pernas, bem como fadiga geral", enumera este estudo publicado na revista científica Lancet.

"Em 12,7% dos pacientes, três a cinco meses após a infeção estes sintomas podem ser atribuídos à covid-19", concluem os autores do estudo.

O trabalho, realizado nos Países Baixos, é, pela sua escala e metodologia, uma peça importante para melhor compreender o risco de "covid longo", ou seja, a persistência de sintomas duradouros após a infeção pelo coronavírus.

As pesquisas permitiram perceber que existem sequelas específicas da infeção do coronavírus em alguns pacientes e que estas não são explicadas apenas por distúrbios psicossomáticos, como inicialmente sugerido por alguns médicos.

Mas a frequência destas desordens e, ainda mais, os mecanismos fisiológicos pelos quais intervêm são em grande parte ainda desconhecidos.

O estudo da Lancet não responde a esta segunda pergunta, mas permite especificar melhor a primeira questão, porque foi realizado num número significativo de pacientes - mais de 4.000 pessoas que tiveram Covid-19- e porque as respostas destes pacientes foram comparadas com as dadas por pessoas que não tiveram a doença.

Se quase 9% das pessoas que não tiveram covid-19 têm um dos sintomas descritos anteriormente, entre as que tiveram a doença a proporção sobe para 21,4%.