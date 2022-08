China anuncia sanções contra Nancy Pelosi por visita a Taiwan

A China avançou esta sexta-feira com sanções contra a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pela sua visita a Taiwan esta semana, que descrevem como uma “escandalosa provocação”.

A passagem de Pelosi pelo território que a China vê como parte do seu território, mas que tem sido governado de maneira independente desde 1949, foi considerada “imprudente” pela própria Casa Branca, com Pequim a entender que as tensões criadas entre China e Taiwan foram “inteiramente causadas” pela governante norte-americana.

“Apesar dos avisos da China e de firme oposição, a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi insistiu em visitar a região chinesa de Taiwan. Tal constitui uma grave interferência nos assuntos internos da China, prejudica a soberania e integridade territorial da China e atropela seriamente o princípio de uma só China, ameaçando a paz e estabilidade no território”, indicou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em comunicado.

Além de Pelosi, também os familiares mais próximos serão alvos de sanções chinesas, adianta a nota, que não especifica detalhes sobre a natureza dos castigos.