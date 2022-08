Caso Archie. Justiça nega novo recurso dos pais para transferir o filho para cuidados paliativos

A justiça britânica voltou a rejeitar esta sexta-feira mais um recurso dos pais de Archie Battersbee para que o filho pudesse ser transferido para uma unidade de cuidados paliativos.

Segundo a cadeia de televisão Sky News, a família entrou com um pedido no Tribunal de Recurso, contestando a decisão que inviabiliza a transferência para uma unidade de cuidados paliativos, antes da retirada do suporte vital.

O Tribunal de Recurso confirmou a recusa de permissão para recorrer da decisão do Supremo Tribunal britânico.