Autarca de França quer impor caução de 15 mil euros para subir ao cume do Mont Blanc

Os grupos de alpinistas que quiserem chegar ao cume do Mont Blanc a partir de um caminho popular em França terão que pagar um depósito de 15 mil euros para fazer face aos os custos caso precisem ser resgatados, ou pior, morrerem.

Jean-Marc Peillex, autarca de Saint-Gervais-les-Bains, local onde os alpinistas podem chegar ao topo do pico mais alto da Europa através da Rota Goûter, impôs a medida em resposta a dezenas de alertas alertando para o perigo do que é descrito como “um jogo de roleta russa”.

Foi ainda avançado que o montante da caução seria usado da seguinte forma: 10 mil euros para cobrir o custo de um resgate e cinco mil euros um funeral.

Os guias locais suspenderam as operações ao longo da rota, que é acessível a alpinistas de qualquer nível de habilidade, em meados de julho devido a fortes desmoronamentos, com a administração local a aconselhar fortemente as pessoas a evitá-lo.