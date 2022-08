Guterres acompanha "com preocupação" manobras militares da China perto de Taiwan

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse "acompanhar de perto e com preocupação" as manobras militares chinesas em redor de Taiwan e a alegada queda de cinco mísseis balísticos na zona económica exclusiva (ZEE) do Japão.

Na conferência de imprensa diária, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, confirmou, esta quinta-feira, as preocupações de Guterres perante os recentes acontecimentos, depois de as Nações Unidas terem evitado pronunciar-se sobre as tensões entre Pequim e Washington na sequência da visita à ilha de Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Na quarta-feira, ao ser questionado sobre este tema, Guterres limitou-se a referir que a posição da organização se rege pelas resoluções da Assembleia-geral que fixam o princípio de "uma só China".