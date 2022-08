Campanha viral. Zoo de Londres mostra mala de crocodilo dentro de jaula

O Jardim Zoológico de Londres colocou dentro de uma jaula uma mala feita de pele de crocodilo. O objetivo é condenar a utilização de pele e pelo de animais na moda, sensibilizando as pessoas para a ameaça de extinção que recai sobre várias espécies.

A mala foi colocada dentro de uma jaula destinada a crocodilos siameses e onde se pode ler: “Esta mala era frequentemente encontrada a nadar em rios de pouco caudal e riachos no sudeste asiático e na Indonésia. Ao longo dos últimos 75 anos, mais de 80% de crocodilos siameses desapareceram. Muitos, como este, foram caçados por causa da sua pele, integrando o comércio ilegal de animais selvagens.”

De acordo com a BBC, a mala foi apreendida em 2018, por guardas fronteiriços do Reino Unido num aeroporto de Londres e entregue ao Zoo com o objetivo de chamar a atenção para o impacto que o comércio ilegal de vida selvagem tem atualmente no mundo.