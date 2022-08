Pequim impõe novas sanções comerciais a Taipé

A China impôs esta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, sanções comerciais a Taiwan, numa aparente resposta à visita da líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taipé.

Pequim proibiu a importação de citrinos, rebentos de bambu congelados e dois tipos de peixe, bem como a exportação de areia para a ilha.

Após um encontro, Nancy Pelosi, cuja visita à ilha desencadeou a indignação de Pequim, garantiu que Washington não vai abandonar Taipé, enquanto a presidente de Taiwan assegurou que a ilha vai manter-se firme face à ameaça militar chinesa.

Durante uma passagem pelo parlamento de Taiwan, a líder do Congresso dos EUA reiterou o apoio norte-americano à ilha, destacou as ligações bilaterais e classificou-a como “umas das sociedades mais livres do mundo”.