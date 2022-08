Nancy Pelosi promete que EUA "não vão abandonar" o Taiwan

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, já deixou Taiwan, numa visita que durou menos de 24 horas e levou à indignação política em Pequim, que reclama o território como parte da China.

Desde então, Xi Jinping anunciou sanções comerciais a Taiwan e exercícios militares na região, com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, a dizer mesmo que “aqueles que ofendem a China devem ser punidos”.

À Renascença, o especialista em política chinesa da Universidade de Aveiro, Jorge Tavares da Silva aponta que a reação militar por parte da China já era esperada e que “acontece sempre que em Taiwan há uma orientação política ou algum acontecimento que vai contra os interesses de Pequim”, com é o caso da ascenção do Partido Democrático Progressista, com mais tendências independentistas.

Com esta visita, entende Tavares da Silva, os EUA pretendiam avisar a China de “que não pode resolver as questões na Ásia com uma solução militar”, acrescentando que “não é claro” que venha a existir um confronto ou ações militares no imediato, até pelas palavras de Joe Biden a Xi Jinping - que defendeu o princípio de “uma só China”.

O especialista considera que uma confrontação militar de Pequim com os Estados Unidos, considerados o “grande inimigo”, “não está fora de questão”, tal como uma incursão militar como a que a Rússia fez na Ucrânia.

Já o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, afirma à Renascença estar convicto de que “não passa pela cabeça” de Pequim a ideia de atacar Taiwan e crê que Xi Jinping continuará a apostar em sanções económicas.