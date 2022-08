Nancy Pelosi classifica Taiwan como “umas das sociedades mais livres do mundo”

A líder do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, foi recebida pelo vice-presidente do parlamento de Taiwan, Tsai Chi-chang, esta quarta-feira.

Durante o encontro, perante os jornalistas, Pelosi sublinhou o “apoio bilateral muito forte" e disse que o objetivo de sua viagem é "aumentar a cooperação e o diálogo interparlamentares".

Na mesma ocasião, Nancy Pelosi felicitou Taiwan por ser uma das sociedades mais livres do mundo, devido ao sucesso em abordar a pandemia de Covid-19, que é uma questão de saúde, segurança, economia e governanção”, sustentou.

Nancy Pelosi disse realizar esta viagem em sinal de “amizade” com Taiwan e para promover paz na região.

De seguida, destacou o setor dos negócios empresariais afirmando que a indústria de semi-condutores é “uma boa oportunidade para a cooperação” entre os Estados Unidos e Taiwan.

Esta visita faz aumentar o clima de tensão entre EUA e China.

À chegada de Pelosi, caças chineses sobrevoaram o espaço aéreo do estreito de Taiwan, em sinal de protesto contra a viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. No twitter, Nancy Pelosi, escreveu que a visita "honra o compromisso inabalável da América em apoiar a Democracia de Taiwan". Pequim ameaça com "ações militares direcionadas".

A Rússia diz encarar como "provocação" esta visita de Pelosi a Taiwan e acusa os Estados Unidos de “desestabilizar o mundo” ao escolher o caminho do confronto e defende que a China tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger a soberania.

Também Coreia do Norte, Cuba e Venezuela repudiaram a visita da líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan e expressaram apoio total à China.