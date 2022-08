Moçambique/Ataques: Rússia doa material para crianças deslocadas em Cabo Delgado

"Das ofertas, olhamos com particular carinho as destinadas às crianças” e aos nossos concidadãos, de um modo geral, vítimas do terrorismo’, disse o primeiro vice-presidente do parlamento moçambicano, Hélder Injojo, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).



O apoio, composto por material escolar e desportivo em quantidades não especificadas, vai ser canalizado, através do Ministério do Género, Criança e Ação Social, às crianças de comunidades deslocadas em resultado das incursões de rebeldes armados que desde 2017 aterrorizam a província de Cabo Delgado, no norte do país africano.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

A doação resultou de um compromisso assumido pela presidente do Conselho da Federação russa, Valentina Matviyenko, que efetuou uma visita a Moçambique em 30 e 31 de maio deste ano.