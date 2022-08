Homem armado mata três pessoas em infantário na China

Um homem matou a tiro, esta quarta-feira, três pessoas e feriu outras seis num jardim de infância na cidade de Jian, província de Jiangxi, no centro da China.

O agressor, com uma máscara e um gorro, entrou no infantário da zona de Anfu, munido de uma arma de fogo e atacou as pessoas que se encontravam no local. De acordo com o jornal "Global Times", o ataque ocorreu por volta das 10h20 (madrugada em Portugal continental).

O tipo de arma usada pelo agressor não foi especificada, nem as identidades e idades das vítimas.

A Polícia identificou o suposto atacante, que se pôs em fuga, como um homem de 48 anos, de apelido Liu e natural da região. Foi montada uma caça ao homem.

Nos últimos anos, registaram-se na República Popular da China vários ataques do mesmo tipo em infantários e escolas, com dezenas de mortos e feridos.