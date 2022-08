Guterres insta governos a taxar lucros “imorais” das empresas

Cidadao

03 ago, 2022 Lisboa 19:34

AS empresas podem ser privadas, e o Estado não poder intervir em termos de salários e/ou condições de trabalho ou de preços. Mas já pode intervir em termos de impostos. E todas aquelas empresas dedicadas à especulação, têm de pagar por isso. Com impostos extraordinários bem pesados ou com um "tabelamento oficial" dos preços que podem praticar.