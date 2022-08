Gazprom diz que sanções do Ocidente não deixam entregar turbina do Nord Stream 1

A Gazprom disse esta aquarta-feira que as sanções impostas à Rússia tornaram a entrega de uma turbina crucial para o fornecimento de gás russo à Europa "impossível".

A Rússia culpa as medidas punitivas de impedir o regresso da turbina fabricada pela Siemens, que a Gazprom alegou estar a obrigar a limitar as entregas de gás através do gasoduto Nord Stream 1 (NS1).

O chanceler alemão Olaf Scholz na quarta-feira culpou a Rússia pelos atrasos na entrega da turbina, acusando-a de não receber o equipamento.

“É óbvio que nada – absolutamente nada – impede que esta turbina seja transportada para a Rússia e instalada lá”, disse.

A Gazprom reduziu os fluxos de gás através do NS1 para 60% da capacidade em meados de junho, e cortou ainda mais para 20% na semana passada, à medida que a disputa das turbinas se arrastava.