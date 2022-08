Caso Archie Battersby. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não interfere com decisão do Supremo britânico

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não vai interferir na decisão do Supremo Tribunal britânico no caso de Archie Battersbee, um rapaz de 12 anos em morte cerebral que está ligado a máquinas de suporte de vida.

Os pais de Archie recorreram ao Tribunal Europeu e conseguiram adiar o desligar de máquinas do filho, que esteve previsto para as 11h00 desta quarta-feira.

O rapaz sofreu graves danos cerebrais depois ser encontrado pela mãe inconsciente e com uma ligadura na cabeça a 7 de abril, possivelmente depois de ter participado num desafio da rede social Tik Tok.

Desde então, Archie tem sido acompanhado no Royal London Hospital, apesar de os seus pais quererem levá-lo para o estrangeiro para continuar os tratamentos.

Ontem, Supremo Tribunal britânico rejeitou um último recurso dos progenitores para que o suporte de vida não fosse desligado, com base em pareceres de peritos que consideram que o rapaz não demonstra atividade cerebral "digna de registo".