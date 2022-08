Aqueles que "ofendem a China devem ser punidos", diz Pequim

A manhã é marcada pela escalada de tensão com a China, motivada pela visita a Taiwan da presidente da câmara dos representantes dos Estados Unidos. O regime de Pequim fala em provocação.

O chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, disse que “aqueles que ofendem a China devem ser punidos”, referindo-se à visita de Nancy Pelosi.

“Trata-se de uma farsa pura e simples. A coberto da democracia, os Estados Unidos violam a soberania da [República Popular da] China”, acrescentou o ministro à margem de uma reunião da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) na capital do Cambodja.

Pequim já avançou com novas sanções económicas contra a ilha e anunciou exercícios militares, que incluem teste com mísseis, quinta-feira no Mar de Taiwan.

Durante a sua visita, Pelosi disse que Washington não vai abandonar Taipé e a chefe de Estado de Taiwan assegurou que a ilha vai manter-se firme face à ameaça militar da República Popular da China.

Nancy Pelosi é a mais importante responsável norte-americana a visitar Taiwan nos últimos 25 anos.

Pequim, que considera Taiwan parte integrante do território da República Popular da China, considerou a visita de Pelosi "grande provocação".

UE apela ao diálogo

A União Europeia apela a que a que as tensões sobre a visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan fossem resolvidas através do diálogo e para que os canais de comunicação com a China fossem mantidos abertos.

"A UE tem interesse em preservar a paz e o 'statu quo' no Estreito de Taiwan", disse um porta-voz do bloco de 27 nações.

"Encorajamos uma resolução pacífica das questões no Estreito. As tensões devem ser resolvidas através do diálogo. Canais apropriados de comunicação devem ser mantidos para reduzir os riscos de erros de cálculo."

O porta-voz da Comissão Europeia disse que a UE tem "uma política de uma só China clara", ao reconhecer o governo da República Popular da China como o único governo legal da China, ao mesmo tempo que procurava "relações amistosas e estreita cooperação com Taiwan".

O Governo do Partido Comunista Chinês reclama a soberania da ilha desde que os nacionalistas do Kuomintang liderados por Chiang Kai-shek foram derrotados pelas forças comunistas chefiadas por Mao Tsé-Tung durante a guerra civil na segunda metade da década de 1940.

Os nacionalistas refugiaram-se na ilha do Estreito da Formosa tendo estabelecido em Taiwan em 1949, a República da China (ROC - sigla oficial) - fundada em 1912 por Sun Yat-sem.