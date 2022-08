"Sucesso total". Joe Biden considera que os EUA fizeram justiça

Joe Biden garante que o ataque dos EUA que resultou na morte de Ayman al-Zawahiri, líder do Al-Qaeda, foi "um sucesso total" e considera que "se fez justiça".

Ayman al-Zawahiri, de 71 anos, líder da Al-Qaeda, foi morto durante uma operação especial dos EUA no Afeganistão. Os norte-americanos terão usado um drone para concretizar o ataque.

"Vamos proteger a liberdade e ser um farol de liberdade para o resto do mundo", as palavras do presidente norte-americano que demonstrou o orgulho na concretização da missão.