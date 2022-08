"Provocação montada". PCP condena visita de Nancy Pelosi a Taiwan

O PCP condena a visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Em comunicado, o partido expressa “profunda preocupação” face à escalada de tensão na região e fala de “provocação montada pelos EUA”.

“Não deixando de estar relacionada com a situação interna dos EUA e as eleições em curso, esta provocação, no quadro de uma visita do Congresso dos EUA a vários países da região e que invoca como um dos objetivos discutir ‘segurança’, insere-se na estratégia de confrontação crescente do imperialismo” contra a China, “instrumentalizando Taiwan e fomentando o separatismo para pôr em causa o ‘princípio de uma só China’”, pode ler-se na nota.