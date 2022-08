​Nancy Pelosi inicia visita a Taiwan, apesar de ameaças da China

“A nossa visita é uma de várias delegações do Congresso a Taiwan e, de forma alguma, contraria a política de longa data dos Estados Unidos, guiada pela Lei de Relações de Taiwan de 1979”, escreveu no Twitter a presidente da Câmara dos Representantes.

“As nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam nosso apoio ao nosso parceiro e promovem os nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta”, sublinha.

Ao viajar para Taiwan, Pelosi diz que está a honrar o compromisso dos EUA "com a democracia: reafirmando que as liberdades de Taiwan — e de todas as democracias — devem ser respeitadas.”

A visita a Taiwan acontece no âmbito de uma digressão asiática da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

"Visita infringe gravemente a soberania da China"

Num comunicado divulgado após a chegada de Nancy Pelosi a Taiwan, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China considera que a soberania do país foi atingida.

“Esta é uma violação grave do princípio de uma só China e das disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA. Tem um impacto severo na base política das relações China-EUA e infringe gravemente a soberania e a integridade territorial da China”, lamenta o Governo de Pequim.

A visita de Pelosi "mina gravemente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan e envia um sinal seriamente errado às forças separatistas para a 'independência de Taiwan'", sustenta a diplomacia chinesa.

"A China opõe-se firmemente e condena severamente isso, e fez sérias diligências e fortes protestos aos Estados Unidos", anuncia o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Caças chineses sobrevoaram nas últimas horas o espaço aéreo do estreito de Taiwan, em sinal de protesto contra a viagem de Nancy Pelosi, de acordo com a imprensa internacional.



Perante a possibilidade de a visita acontecer, o Governo da China já tinha avisado os Estados Unidos e afirmou que Washington vai ter de "pagar o preço" pela deslocação de Nancy Pelosi.