Líder da Al-Qaeda morto em operação especial dos EUA

Ayman al-Zawahiri, de 71 anos, líder da Al-Qaeda, foi morto durante uma operação especial dos EUA no Afeganistão. Os norte-americanos terão usado um drone para concretizar o ataque.

Al-Zawahiri é considerado o cérebro dos ataques do 11 de setembro que fizeram cair as torres gémeas em Nova Iorque. A informação da morte do líder da organização terrorista está a ser avançada pelas autoridades norte-americanas.



Está a ser anunciado que o presidente dos EUA, Joe Biden, dará uma conferência de imprensa ainda durante esta noite.

Um ataque de drone da CIA matou o líder da Al Qaeda, segundo cinco pessoas conhecedoras do processo.